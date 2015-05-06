​Чингиз Абдуллаев: Я не могу вмешиваться в дела режиссера

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Завершаются съемки фильма "Танец добра и зла", экранизируемого по роману секретаря Союза писателей Азербайджана, автора детективных романов Чингиза Абдуллаева "Губинское каприччио".

Как сообщает Report, в фильме роль Дронго создал певец Ильгар Мурадов. Кинорежиссер картины - Явер Рзаев.

Хотя избрание режиссером на главную роль в фильме Ильгара Мурадова было встречено неоднозначно, игра певца пришлась Чингизу Абдуллаеву по душе.

"Я также являюсь автором сценария фильма. Министерство культуры и туризма поручило съемки режиссеру Яверу Рзаеву. Вмешиваться в работу режиссера нельзя. Он смог увидеть Ильгара Мурадова в образе Дронго. До сих пор эту роль создали очень известные актеры. Когда роль предложили Ильгару Мурадову, многие были против.

Однако я присутствовал на репетициях и игра Ильгара мне понравилась. Я даже не представлял, что певец настолько может подходить для этой роли. Некоторые возмущаются и говорят, Чингиз Абдуллаев юрист, а не писатель, или же, что делает писатель в футболе, почему возглавляет клуб "Нефтчи"? То же самое говорят и об Ильгаре. Спрашивают, почему именно он снимается в фильме, ведь Ильгар Мурадов не актер? Я уверен, что работа будет успешной", - сказал Ч.Абдуллаев.

По его словам, съемки фильма продолжаются: "Картина будет готова в течение 1-2 месяцев. Верю, что она будет успешной, так как Явер Рзаев - профессионал".