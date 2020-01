Церемонию награждения Grammy-2020 посвятили погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту - ВИДЕО

Участники церемонии вручения 63-ей музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта.

Церемонию открыла Алиша Кисс, которая исполнила в честь погибшего баскетболиста песню группы Boys II Men "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday".

«Мы стоим с разбитыми сердцами, поскольку потеряли Коби Брайанта. Все молитвы зрителей посвящены сейчас тем людям, которые погибли в этой катастрофе. Давайте поделимся нашей поддержкой с семьей Брайнта, не дай Бог такое пережить», — сказала певица перед выступлением.

Частный вертолет Коби Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) 26 января, в авиакатастрофе никто не выжил. Помимо самого легендарного игрока NBA и его дочери, на борту, находились еще несколько пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку.