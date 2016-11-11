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    В Баку отметят 110-летний юбилей азербайджанского художника-ковроткача

    В связи с юбилеем пройдет выставка

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку отметят 110-летний юбилей основателя Музея ковра Азербайджана, выдающегося ученого и художника-ковроткача Лятифа Керимова. 

    Об этом Report сообщили в Музее ковра.

    В связи с юбилеем, который состоится 17 ноября, откроется выставка в рамках совместного сотрудничества Музея ковра и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства представит на этой выставке 7 ковров и 4 ковровых изделия.

    Помимо этого, состоится презентация книги под названием "Произведения Лятифа Керимова из коллекции Музея ковра Азербайджана".

    В рамках комплексной программы "Наследие единства. Традиция для будущего" 16-18 ноября при организационной поддержке Музея ковра Азербайджана и Российского национального комитета Международного совета музеев состоится конференция "Искусство ковроткачества".

    На конференции примут участие делегации ведущих музеев Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Кыргызстана. Узбекистана и Таджикистана.

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