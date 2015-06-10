Билеты на фильмы в Киноцентре Низами во время I Европейских игр будут бесплатными

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Киноцентр Низами составил специальный репертуар в связи с первыми Европейскими играми "Баку-2015".

Как сообщает Report, двери киноцентра будут открыты для гостей столицы, приехавших на игры, с 12 по 28 июня. В репертуар киноцентра включены полнометражные национальные художественные фильмы и короткометражные документальные фильмы о спорте, переведенные на английский язык.

В репертуар включены фильмы "Набат" ("Nabat"), "Степняк" ("Çölçü"), "Заложник" ("Girov"), "Заклинатель" ("Ovsunçu"), "Актриса" ("Aktrisa"), "Божественное создание" ("İlahi məxluq"), "Судьба короля" ("Hökmdarın taleyi"), "40-я дверь" ("40-cı qapı"), "Вниз по течению" ("Axınla aşağı"), "Заметки дервиша" ("Dərvişin qeydləri"), "Возвращение на Кавказ" ("Qafqaza qayıdış"), "Участок" ("Sahə"), "Замысел" ("Niyyət"), "Бута".

Среди документальных и короткометражных фильмов в репертуар включены "Возвращение в прошлое" ("Keçmişə qaçış"), "Боксер пустыни" ("Səhra boksçusu"), "Лондонские сцены" ("London səhnələri"), "Безмолвный спорт" ("Səssiz idman"), "Жизнь на вершине" ("Zirvədə həyat"), "Вне игры" ("Oyundankənar"), "Победитель" ("Qalib"), "Любовь к игре" ("Oyun sevgisi"), "Слэк-хоккей" ("Slec xokkey"), "Валерий Брумель" ("Valeri Brumel"), "Благодарю, доктор" ("Təşəkkür edirəm, doktor"), "Каждый раз в день матери" ("Həmişə analar günündə"), "Танцуй" ("Rəqs et").

Фильмы будут транслироваться с английскими субтитрами.

Отметим, что показ фильмов будет проводиться бесплатно 12-28 июня в 17:00 в двух залах киноцентра.