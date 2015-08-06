​Бельмондо и Делон вновь встретятся в кино

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Известные французские актеры Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон вновь встретятся на экране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Документальную ленту "Бельмондо о Бельмондо" готовит к осенней премьере французский телеканал TF-1.

В ленте о Бельмондо повествование ведется от первого лица. Герой согласился дать подробное интервью своему сыну Полю, одному из авторов проекта. Делон выступит в картине в качестве "приглашенной звезды".

Спор за лидерство на актерском олимпе "родины кино" два кумира французов вели на протяжении полувека. "Без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона - Бельмондо", - философски рассудил по поводу непрекращающегося спора Ален Делон в интервью журналу Express.

Одна из самых кассовых лент французского кинематографа - криминальная драма "Борсалино" (1970), где в главных ролях заняты оба киногероя.

Информированный парижский еженедельник не исключает даже, что будет снят фильм "Делон о Делоне", где об отце рассказал бы его сын - актер Энтони Делон. Впрочем, это произойдет только в том случае, если Делон-старший найдет для таких съемок время. "Актеры, - заметил он, - не уходят в отставку".