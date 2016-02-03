Азерпаша Немет представит трагикомедию "Мертвецы" в новой постановке

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля.

Как сообщает Report, художественный руководитель и директор театра, народный артист Азерпаша Немет представит трагикомедию Джалила Мамедкулизаде "Мертвецы" в новой постановке.

Уже идут первые репетиции спектакля.

В спектакле задействован интересный актерский ансамбль. В ролях Анар Хейбетов, Эльнар Гараев, народный артист Нуреддин Мехтиханлы, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Али Нур, народные артистки Лалезар Мустафаева, Хиджран Насирова, а также Хадиджа Новрузлу, Айгюн Бахышлы.

В постановке представлена музыка Гара Гараева. Художник-постановщик - заслуженный художник Эльчин Асланов.

Как сообщили в театре, повторная постановка "Мертвецов" на сцене Национального драматического театра станет знаменательным событием в театральном мире.

В последний раз трагикомедия "Мертвецы" ставилась на сцене Национального драматического театра народным артистом, режиссером Марахимом Фарзалибековым.

Отметим, что это станет первым спектаклем, поставленным после назначения А.Немета художественным руководителем и директором театра.