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    Азербайджанский ханенде выступил на международном музыкальном фестивале в Турции

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский ханенде Забит Набизаде выступил на международном музыкальном фестивале в Конье, Турция.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, исполнитель вышел на сцену XV Международного мистического музыкального фестиваля, посвященного 811-летию турецкого поэта и мыслителя Мовланы Джелаледдина Руми.

    З.Набизаде на мероприятии исполнил различные произведения из азербайджанского мугама.

    Отметим, что на фестивале принимали участие 133 группы из 47 стран и сотни представителей искусства из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Ирака (Керкук), Марокко, Ливана, Испании и Турции.

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