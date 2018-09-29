Азербайджанский ханенде выступил на международном музыкальном фестивале в Турции

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский ханенде Забит Набизаде выступил на международном музыкальном фестивале в Конье, Турция.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, исполнитель вышел на сцену XV Международного мистического музыкального фестиваля, посвященного 811-летию турецкого поэта и мыслителя Мовланы Джелаледдина Руми.

З.Набизаде на мероприятии исполнил различные произведения из азербайджанского мугама.

Отметим, что на фестивале принимали участие 133 группы из 47 стран и сотни представителей искусства из Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Ирака (Керкук), Марокко, Ливана, Испании и Турции.