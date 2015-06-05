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    Азербайджанский фильм продемонстрирован на 5-м международном фестивале короткометражных фильмов "New Vision"

    В украинской столице прошел фестиваль фильмов

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В украинской столице в кинотеатре "Киев" прошел 5-й международный фестиваль короткометражных фильмов "New Vision". Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, на фестивале Азербайджан был представлен анимационным фильмом "Старые часы" ("Köhnə saat"), снятом на киностудии "Азанфильм". Режиссер и автор сценария фильма Джавид Ахадов, продюсер Фариз Ахмедов. 

    9-минутный фильм был продемонстрирован на азербайджанском языке с украинскими субтитрами и вызвал интерес у зрителей. 

    При просмотре фильма участвовали сотрудники Азербайджана в Украине представители диаспоры и молодежных организаций.

    В рамках фестиваля кинематографисты и зрители получат возможность просмотреть самые лучшие короткометражные фильмы мира, познакомиться с новыми авторами. 

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