Азербайджанский фильм продемонстрирован на 5-м международном фестивале короткометражных фильмов "New Vision"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В украинской столице в кинотеатре "Киев" прошел 5-й международный фестиваль короткометражных фильмов "New Vision". Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, на фестивале Азербайджан был представлен анимационным фильмом "Старые часы" ("Köhnə saat"), снятом на киностудии "Азанфильм". Режиссер и автор сценария фильма Джавид Ахадов, продюсер Фариз Ахмедов.

9-минутный фильм был продемонстрирован на азербайджанском языке с украинскими субтитрами и вызвал интерес у зрителей.

При просмотре фильма участвовали сотрудники Азербайджана в Украине представители диаспоры и молодежных организаций.

В рамках фестиваля кинематографисты и зрители получат возможность просмотреть самые лучшие короткометражные фильмы мира, познакомиться с новыми авторами.