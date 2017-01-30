Азербайджанские фильмы продемонстрированы на международном фестивале в Болгарии

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На 9-м международном кинофестивале Sofia MENAR в Болгарии были продемонстрированы азербайджанские фильмы.

Как сообщили Report в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм", в рамках фестиваля организован вечер азербайджанских фильмов.

На вечере участвовали представители государства и правительства Болгарии, депутаты, представители ведущих НПО и СМИ этой страны, руководители дипломатических корпусов, аккредитованных в Софии, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, представители и члены болгарско-азербайджанского общества дружбы.

На фестивале были продемонстрированы полнометражный фильм "Красный сад" и короткометражные фильмы, входящие в киноальманах "4.1 Городские мотивы" - "Соседка", "Моя грусть", "На верху и внизу", "Улица Дмитрова, 86".

Продемонстрированные на фестивале фильмы сняты при поддержке министерства культуры и туризма.