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    Азербайджанские фильмы продемонстрированы на международном фестивале в Болгарии

    В рамках фестиваля организован вечер азербайджанских фильмов

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На 9-м международном кинофестивале Sofia MENAR в Болгарии были продемонстрированы азербайджанские фильмы. 

    Как сообщили Report в пресс-службе Киностудии "Азербайджанфильм", в рамках фестиваля организован вечер азербайджанских фильмов.

    На вечере участвовали представители государства и правительства Болгарии, депутаты, представители ведущих НПО и СМИ этой страны, руководители дипломатических корпусов, аккредитованных в Софии, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, представители и члены болгарско-азербайджанского общества дружбы.

    На фестивале были продемонстрированы полнометражный фильм "Красный сад" и короткометражные фильмы, входящие в киноальманах "4.1 Городские мотивы" - "Соседка", "Моя грусть", "На верху и внизу", "Улица Дмитрова, 86".  

    Продемонстрированные на фестивале фильмы сняты при поддержке министерства культуры и туризма. 

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