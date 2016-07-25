​Азербайджан занял второе место на Международном фестивале фейерверков в Москве

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская пиротехническая компания "Большой праздник - Баку" завоевала второе место на II Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве, передает Report со ссылкой на "Москва-Баку".

Обладателем Гран-при конкурса стала команда Китая. Первое место жюри отдало Казахстану. Третье - России. Приз зрительских симпатий отправится в Португалию.

Азербайджан стал единственной командой фестиваля, которая в своем номере представила сложнейший элемент - с помощью фейерверка изобразила словосочетание.

Всего в двухдневном фестивале, прошедшем в Братеевском каскадном парке, приняли участие 8 команд из разных стран мира - Азербайджана, Казахстана, Китая, Мальты, Португалии, России, Франции и Эстонии. Всего участники произвели более 50 тыс. залпов, используя для этого 25 тонн пиротехники. Высота фейерверков достигала 300 м.