​Архитектор Расим Бабакишиев: Допускать иностранных архитекторов к работам в Ичеришехер неправильно - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с победителем прошедшего на днях в столице II Бакинского международного архитектурного конкурса, известным архитектором Расимом Бабакишиевым.

- Как возникла идея проведения Бакинского международного архитектурного конкурса?

- Как Союз архитекторов, мы проводим множество конкурсов. Этот конкурс является самоиспытанием. В соседней Грузии архитекторы проводят подобные конкурсы и мы принимаем в них участие.

Неоднократно наши архитекторы удостаивались наград. После избрания Эльбая Гасымзаде председателем Союза архитекторов мы вместе поехали в Тбилиси и после возвращения получили задание провести подобный конкурс и в Азербайджане.

Эльбай муаллим имеет в этом деле большой опыт. Поэтому мы организовали мероприятие на высоком уровне. В жюри грузин представляются местные архитекторы. Наш конкурс отличается тем, что в жюри представлены всемирно известные архитекторы. Подобный конкурс проводится в Баку уже во второй раз.

- Кто оказал поддержку в проведении конкурса?

- Конкурс проходил при организационной поддержке министерства культуры и туризма и Союза архитекторов при содействии Международного союза архитекторов.

Председательствовал в конкурсе генсек Международного союза архитекторов Томас Вониер.

В жюри были представлены председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, бывший президент Международного союза архитекторов Вассилис Сгутас, бывший генсек Международного союза архитекторов Мишель Бармакин, вице-президент Международного союза архитекторов Хайдар Али. Жюри было очень представительным. Это являлось результатом больших усилий нашего председателя.

На этот раз на конкурс представили более 200 проектов из 37 стран.

Мероприятие было очень серьезным и наград были удостоены сильные работы.

Конкурс проходил по 7 номинациям. Я победил в проекте "Традиционное состояние интерьеров в Историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер" в номинации "Лучший осуществленный интерьер" в категории "C".

12 стран попали в число призеров. Большая часть наград досталась португальцам.

- В чем заключалась отличительная черта проектов?

- Моя работа была связана с интерьером расположенных в Ичеришехер ресторанов "Şah Palace" и "Bürc". Я не ждал первого места. После мероприятия мы пригласили гостей на обед в "Şah Palace". Председателю жюри там очень понравилось и они были рады, что удостоили меня первого места.

- Можете ли перечислить названия победивших в конкурсе работ?

- Победителем стал принадлежащий итальянскому архитектору Перетти Лаура проект парка "шебеке" в Баку ("Şhebeke park in Baku"). Это была одна из интересных работ. Как в прошлом, так и в нынешнем конкурсе было много интересных работ.

К примеру, большой интерес вызвали проекты, связанные с расширением кладбища, тюрьмой в море.

Хочу отметить, что на проводимых в мире подобных конкурсах не вручаются денежные премии. А у нас все победители получили премию.

- Расим муаллим, чему в своих работах вы уделяете большее внимание?

- Охранять нашу историю в образцах архитектуры очень важно. Я придаю этому вопросу большое внимание.

В Баку есть здания, которые, вне зависимости от затрат, после ремонта не должны менять былого облика. Эти здания хранят историю. Гармония в архитектуре является важным условием. Часть проекта, связанного с островом Наргин, подготовлена мною. Я верю, что работа будет принята. В подготовленной мною части работы я попытался сохранить историю. Я также оставил нетронутым рельеф. Самое большое мастерство заключается в использовании созданного Всевышним рельефа. Все это мы делаем для людей. Архитекторы из других стран стараются, чтобы квадратура работ была большой, так как за каждый квадратный метр в проекте получают 50-100 манатов. Поэтому они хотят, чтобы проект был обширным. Это - наша страна. Поэтому мы хотим, чтобы она была красивой.

Неправильно приглашать в Ичеришехер зарубежных архитекторов для проведения работ. Этими работами должны заниматься архитекторы, знакомые с нашей историей. Мы должны охранять наши традиции. В своей работе я придерживаюсь наших национальных традиций. Есть прекрасный знаток национальной архитектуры - Фахраддин Мираллаев. Он расследует каждую работу до мелочей, анализирует миниатюры, выявляет историю Азербайджана. В некоторых моментах я консультируюсь с ним.

"Ramada-Plaza" и "Şəki Palas" - мои работы. Во всех работах я отдавал предпочтение истории Азербайджана, образцам, зарождающимся из богатой культуры.

- Почему в подготовке проектов новостроек в Баку участвует мало местных архитекторов?

- Многие новостройки в Баку проектируются иностранными архитекторами. Они не доходят до нас.

В столице строятся стеклянные здания. Строить большое количество стеклянных зданий в климатических условиях Баку неправильно. Воздух у нас теплый и пыльный. Это вызывает в стеклянных зданиях проблемы. Очистка этих зданий - трудный процесс. Строящие подобные здания должны предоставлять также механизм очистки.

У нас множество сильных архитекторов, осуществляющих проекты за рубежом. Они работают в других странах, а потом возвращаются в Азербайджан. Они имеют постоянную связь с любым интересующим их местом. В нашей стране очень мало информации о местных архитекторах. Для местных проектов зарубежным архитекторам платят в трехкратном размере. В результате наши архитекторы остаются без работы. Они уезжают за рубеж и берутся за мелкую работу.

На первый конкурс было представлено около 300 работ, половина из которых были работами азербайджанских архитекторов. В этом конкурсе было около 40 местных работ. Это показывает, что в Азербайджане достаточное количество хороших архитекторов.