Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 55-летний Антонио Бандерас сыграет Джанни Версаче в фильме датского кинорежиссера Билле Аугуста.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, съемки картины стартуют в декабре в Милане, затем продолжатся в итальянском городе Реджо-Калабрия, где будущий великий модельер начал свою карьеру, а завершатся в Майами, где он был застрелен на пороге собственного дома.

Детали сюжета не разглашаются, известно лишь, что сценарий не был утвержден семьей Версаче и был написан без какого-либо участия родных.