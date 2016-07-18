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    Антонио Бандерас сыграет Джанни Версаче

    Съемки картины стартуют в декабре в Милане

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 55-летний Антонио Бандерас сыграет Джанни Версаче в фильме датского кинорежиссера Билле Аугуста.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, съемки картины стартуют в декабре в Милане, затем продолжатся в итальянском городе Реджо-Калабрия, где будущий великий модельер начал свою карьеру, а завершатся в Майами, где он был застрелен на пороге собственного дома.

    Детали сюжета не разглашаются, известно лишь, что сценарий не был утвержден семьей Версаче и был написан без какого-либо участия родных.

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