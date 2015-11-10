Американская джазовая вокалистка Габриель Стравелли выступит с концертами в Баку

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Американская джазовая вокалистка Габриель Стравелли 14-18 ноября впервые посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, исполнительница даст несколько концертов в Баку, а также мастер-классов для музыкантов.

16 ноября Г.Стравелли даст концерт в Университете Хазар, 17 ноября ознакомится и даст концерт в Национальном музее искусств Азербайджана, 18 ноября проведет презентацию истории американского джаза в Центре современного искусства YARAT, а также выступит там с концертом. Вход на все концерты свободный.

Габриель Стравелли выступает на лучших сценах мира от Амстердама до Нью-Йорка. В её творческом багаже фестивальные концерты с Эл Джеро и Джоном Маклафлином. Она является победительницей Джазового фестиваля в Гарлеме (2009). В качестве солистки она сотрудничала с оркестром Нельсона Риддли, а также принимала участие в культовом мюзикле "Вестайдская история" совместно с Симфоническим оркестром Кентукки.