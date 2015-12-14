​Алиса Фрейндлих и Олег Баcилашвили проведут в Баку пресс-конференцию

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Ожидаются гастроли в Баку коллектива российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова.

Об этом Report сообщили из Азербайджанского государственного русского драматического театра.

Согласно информации, коллектив Большого драматического театра будет находиться в Баку 20-21 декабря в рамках зарубежных гастролей "Большие гастроли-2015".

Коллектив театра представит азербайджанским зрителям поставленный народным артистом России, режиссером Тимуром Чхеидзе спектакль "Дядюшки сон" по мотивам произведения Ф.Достоевского.

По этому случаю 21 декабря творческий коллектив Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова проведет пресс-конференцию, на которой также примут участие народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Отметим, что это первые гастроли указанного театра в Баку.

Организаторы - министерство культуры и туризма Азербайджана и министерство культуры России.

Напомним, что спектакль "Дядюшкин сон" включен в золотой фонд Большого драматического театра. Постановка неоднократно имела огромный успех за рубежом.

Она также удостаивалась первого места на фестивалях "Золотая маска" (Россия), "Лучший спектакль" (Эстония), на Международном театральном фестивале в Тбилиси.