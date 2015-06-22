​Алим Гасымов выступит на фестивале искусств в Малайзии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Малайзии пройдет международный фестиваль искусств "DiverseCity 2015: Kuala-Lumpur".

Как сообщает Report, организатором фестиваля является НПО "Pusaka".

В рамках сотрудничества посольства Азербайджана в Малайзии с "Pusaka" была достигнута договоренность об участии на фестивале всемирно известного мастера мугама, народного артиста Алима Гасымова.

В издающейся в Малайзии на английском языке газете "Star" опубликована статья о мероприятии. В статье под заголовком "Культурное сближение" отмечается, что на впервые проходящем международном фестивале ожидается участие известных музыкантов, танцоров, представителей литературы и комедийного жанра из различных стран мира, в том числе Индии, Азербайджана, Таиланда, Пакистана, Японии и Южно-Корейской Республики.

В рамках фестиваля Алим Гасымов представит вместе с пакистанскими музыкантами Мехр Али и Шер Али (исполнители на бубне) совместную импровизацию.

В статье также приложена видеозапись мугама "Баяты Шираз" в исполнении Алима и Фарганы Гасымовых.

На сайте НПО "Pusaka" также размещена информация об А. Гасымове.