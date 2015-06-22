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    ​Алим Гасымов выступит на фестивале искусств в Малайзии

    Вместе с пакистанскими музыкантами он представит новую композицию

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Малайзии пройдет международный фестиваль искусств "DiverseCity 2015: Kuala-Lumpur".

    Как сообщает Report, организатором фестиваля является НПО "Pusaka".

    В рамках сотрудничества посольства Азербайджана в Малайзии с "Pusaka" была достигнута договоренность об участии на фестивале всемирно известного мастера мугама, народного артиста Алима Гасымова.

    В издающейся в Малайзии на английском языке газете "Star" опубликована статья о мероприятии. В статье под заголовком "Культурное сближение" отмечается, что на впервые проходящем международном фестивале ожидается участие известных музыкантов, танцоров, представителей литературы и комедийного жанра из различных стран мира, в том числе Индии, Азербайджана, Таиланда, Пакистана, Японии и Южно-Корейской Республики.

    В рамках фестиваля Алим Гасымов представит вместе с пакистанскими музыкантами Мехр Али и Шер Али (исполнители на бубне) совместную импровизацию.

    В статье также приложена видеозапись мугама "Баяты Шираз" в исполнении Алима и Фарганы Гасымовых.

    На сайте НПО "Pusaka" также размещена информация об А. Гасымове. 

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