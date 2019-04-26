​«Али и Нино» впервые представлен в Анкаре на турецком языке

Фильм «Али и Нино» при поддержке со стороны Фонда Гейдара Алиева и «SOCAR Turkey», и организации Посольства Азербайджана в Турции впервые представлен в Анкаре на турецком языке.

Как передает турецкое бюро Report, на презентации фильма участвовали посол Хазар Ибрагим, проживающие в городе соотечественники, студенты, ученые, представители интеллигенции и общественности двух стран.

До показа фильма зрители были проинформированы про успешную картину, снятую на основе романа Курбана Саида «Али и Нино». Затем состоялся показ фильма, после чего гостям подарили роман К.Саида «Али и Нино» на турецком языке.

Вюсаля Аббасова