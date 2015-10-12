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    Актер академического национального драматического театра отмечает юбилей

    Заслуженному артисту Парвизу Багирову исполняется 65 лет

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения заслуженного азербайджанского артиста, актера академического национального драматического театра  Парвиза Багирова.

    Как сообщает Report, актер отмечает 65-летний юбилей. 

    Парвиз Багиров сообщил, что отметит этот день с друзьями и хочет пышного празднования.

    Напомним, что Парвиз Багиров родился в 1950 году в Баку. В 1972 году окончил факультет актерства Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева.

    Он создал много образов в академическом драматическом театре, а также снялся в фильмах киностудии "Азербайджанфильм". 

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