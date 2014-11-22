100-летие со дня рождения Ильяса Эфендиева отметили в Баку

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, вице-премьер Эльчин Эфендиев, представители государства и правительства, деятели науки и культуры.

Министр культуры и туризма А.Гараев рассказал во вступительной речи о творчестве писателя и его вкладе в национальную литературу.

Церемония продолжилась художественным вечером, подготовленным при участии деятелей культуры и искусства.

В своем интервью журналистам вице-премьер и сын драматурга Э.Эфендиев отметил, что имя И.Эфендиева произносится с особым почетом при упоминании театра, литературы и культуры Азербайджана. Э.Эфендиев подчеркнул, что недавно на Лондонской сцене была сыграна пьеса "Ты всегда со мной". Кроме того, поставить спектакль по этому произведению планирует и театр Грузии. Через 3 дня при организационной поддержке ТУРКСОЙ (TÜRKSOY) будет отмечен 100-летний юбилей И.Эфендиева.

Вице-премьер также отметил, что при жизни отца его произведения не так часто ставились на сцене. "Сейчас в Азербайджане нет такого театра, в репертуаре которого не было бы произведений И.Эфендиева. Я бы сказал, что началась вторая жизнь его творчества", - заключил он.