Жилой комплекс Renessans Palace представляет концепцию "Охраняемого двора"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Жилой комплекс Renessans Palace в Ясамальском районе представляет на территории в 1,5 гектара концепцию "Охраняемого двора".

Об этом сообщает Report со ссылкой на департамент маркетинга и продаж компании AS Gorup Investment.

Двор четырех зданий закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса. Здесь в пользование жильцов будут предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, велопаркинг. Даже у коммерческих объектов, расположенных на нижних этажах комплекса, не будет выхода в парк.

"С помощью специально установленных на детской площадке наблюдательных видеокамер родители смогут наблюдать за своими детьми прямо из дома. За счет специальной системы наблюдения непосредственный вход и выход на территории комплекса посторонних лиц будет осуществляться только на основании специального разрешения", - говорится в информации.

Кроме того, на территории комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов будет запрещен въезд автомобилей в активную зону, руководствуясь принципом "Двор без автомобилей". А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей, позволит осуществить концепцию "Двора без автомобилей" не нарушая покой населения.

Жилой комплекс Renessasn Palace, состоящий из четырех 18-этажных зданий, построен компанией AS Qrup İnvestment в неоклассическом стиле, и облицован гранитом и крашенным аглаем. Комплекс находится в одном из престижных районов города, недалеко от станции метро "Эльмляр академиясы", на пересечении улиц З.Халилова и Г.Меджидова. Расположение жилого комплекса в стороне от основных магистралей и развязок обеспечит жильцам удобную и тихую жизнь в стороне от городского шума.