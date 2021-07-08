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Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединится с логистическим центром в Карсе

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединится с логистическим центром в Карсе Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет соединена с имеющим стратегическое значение логистическим центром в провинции Карс в Турции.
Инфраструктура
8 июля 2021 г. 12:28
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединится с логистическим центром в Карсе

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет соединена с имеющим стратегическое значение логистическим центром в провинции Карс в Турции.

Как сообщает Report, это отражено в плане действий по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Согласно документу, с турецкой стороны исполнение плана действий возложено на Министерство транспорта и инфраструктуры и Государственные железные дороги, а с азербайджанской - ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

Отметим, что для строительства логистического центра в Карсе отведено 300 тысяч квадратных метров, из которых 170 тысяч квадратных метров предназначены для складов. В течение года из логистического центра будет перевезено 412 тысяч тонн грузов.

Через территорию логистического центра пройдет железная дорога длиной 16 километров, которая соединится с железной дорогой Карс-Эрзурум.

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Версия на английском языке BTK to be connected with Kars Logistics Center 
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu Qars Logistika Mərkəzi ilə birləşdiriləcək

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