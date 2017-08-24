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    Завершились ремонтные работы на аварийном мосту в Билясуваре - ФОТО

    Мост сдадут в ближайшие дни© Report.az

    Билясувар. 24 августа. REPORT.AZ/ Завершились ремонтные работы на аварийном мосту в Билясуварском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию мост, который более месяца назад был закрыт из-за аварийного состояния.

    Аварийность моста над коллектором на территории Билясуварского района на 91 км магистрали Алят-Астара уже долгое время создавало проблему в передвижении транспорта в указанном направлении. Проезжая через территорию Билясувара, водители сталкивались с проблемами.

    Напомним, что в результате интенсивного движения по установленной в 1973 году дорожной развязке многотоннажных грузовиков, он стал полностью непригоден к эксплуатации. Вышла из строя опора моста протяженностью 30, шириной 8 метров.

    Со стороны ОАО "Азеравтойол" опора и железобетонные плиты моста были обновлены и капитально отремонтированы. 

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