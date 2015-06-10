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    Завершаются работы по реконструкции улицы, соединяющей два проспекта в Баку

    Реконструктивные работы осуществляются согласно составленному графику

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Баку подходят к концу ремонтные работы на улице Алескера Гаибова, соединяющей проспекты Зии Буниятова и Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report  со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис",  работы проведены вместе со структурами, занимающимися проведением коммуникационных линий. Коммуникационные линии в доступных местах удалены от проезжей части дороги. 

    "Реконструктивные работы осуществляются согласно составленному графику. Для своевременного завершения работ привлечено необходимое количество техники и живой силы", - сообщили в компании. 

    Отметим, что реконструктивные работы осуществляются в рамках комплексных мероприятий, проводимых ОАО "Азерйолсервис" в целях обеспечения комфортного и беспрепятственного передвижения транспорта на некоторых улицах и проспектах столицы во время первых Европейских игр. 

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