О нас

Глава Госагентства: К опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний

Глава Госагентства: К опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 частных иностранных компаний.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 14:40
Глава Госагентства: К опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний

В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 частных иностранных компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"После соответствующего указа президента Ильхама Алиева был подготовлен технический регламент. 10 дней назад было дано объявление. Иностранные компании подали заявки на участие в процессе опреснения морской воды. Они уже приступили к деятельности", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: "Dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasına 14 xarici özəl şirkət cəlb edilib"

Экслюзивные новости

Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi