Глава Госагентства: К опреснению морской воды привлечены 14 иностранных компаний

В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 частных иностранных компаний.

В Азербайджане к опреснению морской воды привлечены 14 частных иностранных компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

"После соответствующего указа президента Ильхама Алиева был подготовлен технический регламент. 10 дней назад было дано объявление. Иностранные компании подали заявки на участие в процессе опреснения морской воды. Они уже приступили к деятельности", - отметил он.