Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды
Инфраструктура
01 октября, 2025
- 11:04
В Азербайджане будут приняты масштабные меры по сокращению потерь питьевой и поливной воды, строительству новых водохранилищ, повторному использованию и опреснению воды.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).
По его словам, Азербайджан может стать региональной моделью в области устойчивого водопользования. "Это модель, где люди пьют безопасную воду, применяется эффективное орошение, реки чистые, а экономический рост опирается на имеющиеся ресурсы", - отметил он.
