Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

В Азербайджане будут приняты масштабные меры по сокращению потерь питьевой и поливной воды, строительству новых водохранилищ, повторному использованию и опреснению воды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

По его словам, Азербайджан может стать региональной моделью в области устойчивого водопользования. "Это модель, где люди пьют безопасную воду, применяется эффективное орошение, реки чистые, а экономический рост опирается на имеющиеся ресурсы", - отметил он.