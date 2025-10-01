Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 11:04
    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    В Азербайджане будут приняты масштабные меры по сокращению потерь питьевой и поливной воды, строительству новых водохранилищ, повторному использованию и опреснению воды.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

    По его словам, Азербайджан может стать региональной моделью в области устойчивого водопользования. "Это модель, где люди пьют безопасную воду, применяется эффективное орошение, реки чистые, а экономический рост опирается на имеющиеся ресурсы", - отметил он.

    BCAW2025 Заур Микаилов ADSEA
    Zaur Mikayılov: "Su itkilərinin azaldılması üçün genişmiqyaslı tədbirlər görüləcək"

    Последние новости

    11:04
    Фото

    Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

    Милли Меджлис
    11:04

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    11:04

    Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

    ИКТ
    11:02

    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    11:01

    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    10:57

    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    10:55

    Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

    Внешняя политика
    10:52

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    10:50

    Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей