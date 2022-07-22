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Запускается новый автобусный рейс из Баку в Нахчыван

Запускается новый автобусный рейс из Баку в Нахчыван С сегодняшнего дня открывается новый автобусный рейс по маршруту Баку-Нахчыван.
Инфраструктура
22 июля 2022 г. 10:08
Запускается новый автобусный рейс из Баку в Нахчыван

С сегодняшнего дня открывается новый автобусный рейс по маршруту Баку-Нахчыван.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Бакинский международный автовокзальный комплекс.

Автобус будет отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса ежедневно в 21:00 и прибывать в Нахчыван в 9:00 утра. Проезд для детей до 5 лет бесплатный (без предоставления посадочного места). Для детей от 5 до 10 лет оплачивается 50% от стоимости билета.

Пассажиры по желанию могут приобрести билеты для детей до пяти лет за полцены. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и онлайн на сайте https://avtovagzal.az/.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Naxçıvana yeni avtobus reysi açılır

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