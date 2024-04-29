На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
7. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".