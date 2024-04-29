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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 апреля 2024 г. 08:25
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

7. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb

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