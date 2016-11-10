Запуск железной дороги Астара-Астара состоится в марте

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В марте следующего года ожидается сдача в эксплуатацию железнодорожной линии Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), которая прокладывается в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report со ссылкой на новостное агентство Mehr, об этом сообщил президент Иранских железных дорог Мохсен Пурсеид Агаи.

"Надеюсь, что проект, соединяющий железные дороги Азербайджана и Ирана, завершится в марте будущего года. По железной дороге будут организованы поставки товаров из Ирана до Черного моря и Москвы", - отметил он.

По словам Агаи, большая часть строительных работ с обеих сторон уже завершена.

Отметим, что 20 апреля состоялась церемония закладки фундамента железнодорожного моста над рекой Астара на азербайджано-иранской границе, начата прокладка одноколейной железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана. Прокладка железной дороги протяженностью 8,3 км уже завершена. Построены четыре опоры и опорные стены железнодорожного моста над рекой Астара. Сейчас на мосту ведутся заключительные работы.