Запущены регулярные автобусные маршруты в направлении Агдама

В рамках поездок на освобожденные территории в рамках проекта «Наш путь в Карабах» в направлении Агдама открываются регулярные автобусные маршруты.

В рамках поездок на освобожденные территории в рамках проекта "Наш путь в Карабах" в направлении Агдама открываются регулярные автобусные маршруты.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта в ответ на запрос Report.

Согласно информации, билеты поступят в продажу для желающих отправиться в Агдам завтра, 24 января. Цена в одну сторону по маршруту Баку-Агдам составляет 9,40 маната, по маршруту Барда-Агдам - ​​5 манатов. Количество мест ограничено.

"Статистика меняется, потому что продажа билетов осуществляется в режиме реального времени. При необходимости количество автобусов и билетов для продажи может быть увеличено в процессе", - сказали в министерстве.

Отметим, что с 24 января проект "Наш путь в Карабах" организует поездки на территории, освобожденные в ходе 44-дневной войны. Поездка состоится в течение суток и те, кто уезжает, должны вернуться в назначенное время.