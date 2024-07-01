Запущен первый грузовой поезд по новому маршруту через Средний коридор

Запущен первый грузовой поезд из Китая в Турцию по новому маршруту через Средний коридор.

Запущен первый грузовой поезд из Китая в Турцию по новому маршруту через Средний коридор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

Поезд из 110 контейнеров с бытовой техникой и товарами первой необходимости отправился из Нанкина, столицы китайской провинции Цзянсу, в Стамбул по маршруту Средняя Азия-Каспийское море-Азербайджан-Грузия.

В настоящее время мультимодальные грузоперевозки из Китая в Европу осуществляются по нескольким маршрутам, пролегающим через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Черное море.