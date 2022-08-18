Замминистра: Азербайджан, Грузия и Турция не будут дублировать контроль при грузоперевозках

15:30

Планируется в течение трех месяцев завершить ряд работ, связанных с реализацией Соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции об обмене первичной информацией для облегчения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом Report заявил заместитель министра торговли Турции Рыза Туна Турагай.

По его словам, между странами планируется внедрение упрощенной таможенной службы, обмен анализами рисков путем обеспечения предварительного обмена информацией. "Когда анализ рисков будет общим, контроль не будет дублироваться. В настоящее время таможенные управления Азербайджана, Грузии и Турции осуществляют один и тот же контроль. Это приводит к потере времени", - сказал замминистра.

Он отметил, что внедрение этих изменений позволит активизировать торговлю, таможенные ведомства заняты этим.