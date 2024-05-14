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Замминистра: Работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65%

Замминистра: Работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65% Работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65%.
Инфраструктура
14 мая 2024 г. 17:18
Замминистра: Работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65%

Работы по строительству Лачынского аэропорта выполнены на 65%.

Как сообщает Report, об этом заявил в Ханкенди заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, в соответствии с I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на этих территориях продолжается осуществление таких стратегических проектов, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, новых аэропортов, а также телекоммуникационных сетей.

Отметим, что строительство Лачынского международного аэропорта, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта будет составлять 3000 метров, а ширина - 60 метров. Аэропорт строится недалеко от села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря. Он станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.

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Версия на английском языке 65% of construction work at Azerbaijan’s Lachin Airport completed
Версия на азербайджанском языке Laçın Hava Limanında tikinti işlərinin 65 %-i tamamlanıb

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