    Гумматов: Использование специальных полос для движения такси нецелесообразно

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 13:03
    Гумматов: Использование специальных полос для движения такси нецелесообразно

    Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана считает нецелесообразным использование со стороны такси специальных полос для движения транспорта.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.

    По его словам, число такси в Баку (имеющих разрешение - ред.) превышает 25 тыс., а фактический показатель еще выше:

    "Доступ такого большого количества автомобилей к специальным полосам может снизить их эффективность. После въезда на полосу такси будут останавливаться по пути, забирая и высаживая пассажиров. Это противоречит принципу беспрепятственного движения на специальных полосах и может снизить их эффективность".

    Гумматов добавил, что в настоящее время основная цель - обеспечить быстрое и непрерывное движение общественного транспорта на полосах: "Поэтому этот вопрос на данном этапе не обсуждается".

    Лента новостей