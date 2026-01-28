Гумматов: Использование специальных полос для движения такси нецелесообразно
- 28 января, 2026
- 13:03
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана считает нецелесообразным использование со стороны такси специальных полос для движения транспорта.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.
По его словам, число такси в Баку (имеющих разрешение - ред.) превышает 25 тыс., а фактический показатель еще выше:
"Доступ такого большого количества автомобилей к специальным полосам может снизить их эффективность. После въезда на полосу такси будут останавливаться по пути, забирая и высаживая пассажиров. Это противоречит принципу беспрепятственного движения на специальных полосах и может снизить их эффективность".
Гумматов добавил, что в настоящее время основная цель - обеспечить быстрое и непрерывное движение общественного транспорта на полосах: "Поэтому этот вопрос на данном этапе не обсуждается".