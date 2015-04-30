​Закрылась дорога на участке Локбатанский круг - Бибиэйбат

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня будут проводиться разметочные работы "Полосы игр" на участке магистральной дороги от Локбатанского круга до мечети Бибиэйбат. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, разметочные работы будут проводится до 17:00. За этот период частично будет ограничено движение транспортных средств.

ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта 27 апреля дало старт работам по разметке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту первых Европейских игр. "Полосу игр" начали прокладывать от проспекта Зии Буниятова. Работы по прокладке "Полосы игр" на проспекте уже завершены.

Отметим, что по краям "Полосы игр" шириной в 3,75 м будет проведена желтая полоса шириной в 15 см, а на асфальте в установленных местах изображен логотип Европейских игр. Планируется завершить работы по прокладке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту первых Европейских игр в течение 20 дней. Главное государственное управление дорожной полиции будет контролировать "Полосу игр", и передвижение посторонних автомобилей по данной полосе будет полностью ограничено.