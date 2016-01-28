​Время доставки груза по Южному Шелковому пути может быть снижена до 10 суток

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Новый контейнерный маршрут ЕС – Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай ("Южный Шелковый путь") может снизить временные затраты до 10 суток.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента коммерческой работы ПАО "Укрзализныця" Иван Хорьяков, выступая в Киеве.

"Очередной задачей, после запуска нового поезда в тестовом режиме, будет сокращение времени в пути. Мы видим реальную возможность снижения сроков доставки грузов до 10 суток", - проинформировал спикер.

Время доставки груза по Южному Шелковому пути составляет 12 суток.

Как уточнил Хорьяков, тестовая работа поезда демонстрирует практическое отсутствие препятствий технологического характера как на межгосударственных стыках, так и при перевозках по территориям государств – участников нового коридора. "Поезд идет без задержек", - отметил выступающий.

Снижение времени перевозки будет обеспечено за счет оптимизации технологии пропуска состава и синхронизации работы морских и железнодорожных участков.