Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами.

Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами.

Об этом Report сообщили в ООО ADY Konteyner, дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, перевозки контейнерным блочным поездом из Китая в Азербайджан возобновлены после перерыва.

Поезд, отправившийся из Сианя, уже прибыл в Бакинский порт. Из Китая было доставлено в общей сложности 110 TEU грузовых электромобилей, строительных материалов, промышленной продукции. Перевозка осуществлялась по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) в рамках сотрудничества компаний Xian Free Trade Port Construction and operation, KTZ Express и ООО ADY Konteyner.

ООО ADY Konteyner расширяет сотрудничество с китайскими компаниями.