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Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами.
Инфраструктура
5 декабря 2023 г. 13:38
Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами.

Об этом Report сообщили в ООО ADY Konteyner, дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, перевозки контейнерным блочным поездом из Китая в Азербайджан возобновлены после перерыва.

Поезд, отправившийся из Сианя, уже прибыл в Бакинский порт. Из Китая было доставлено в общей сложности 110 TEU грузовых электромобилей, строительных материалов, промышленной продукции. Перевозка осуществлялась по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) в рамках сотрудничества компаний Xian Free Trade Port Construction and operation, KTZ Express и ООО ADY Konteyner.

ООО ADY Konteyner расширяет сотрудничество с китайскими компаниями.

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