Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами.
Об этом Report сообщили в ООО ADY Konteyner, дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, перевозки контейнерным блочным поездом из Китая в Азербайджан возобновлены после перерыва.
Поезд, отправившийся из Сианя, уже прибыл в Бакинский порт. Из Китая было доставлено в общей сложности 110 TEU грузовых электромобилей, строительных материалов, промышленной продукции. Перевозка осуществлялась по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) в рамках сотрудничества компаний Xian Free Trade Port Construction and operation, KTZ Express и ООО ADY Konteyner.
ООО ADY Konteyner расширяет сотрудничество с китайскими компаниями.