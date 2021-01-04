ВБ уточнил стоимость проекта улучшения автодорог в Азербайджане

На сегодня освоено 99,6% кредита банка

По состоянию на середину декабря 2020 года, общая сумма освоенной части кредита Всемирного банка (ВБ) на реализацию "Третьего дорожного проекта в Азербайджане" составляет около 311,3 млн долларов США (99,6% от общих обязательств банка, включая дополнительное финансирование).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет ВБ, реализация проекта идет по пути к достижению целей развития. «Своевременно завершена реализация всех ключевых мероприятий проекта, за исключением подкомпонента по строительству офисов и депо для трех подразделений по обслуживанию автодорог», - говорится в отчете.

Закрытие проекта запланировано на 31 марта 2021 года.

Проект состоит из трех компонентов. Первый компонент стоимостью в 369,6 млн долларов США предусматривает улучшение автомагистрали, включая модернизацию 94-километрового участка автомагистрали М4 Баку-Шамахы и 48-километрового участка автомагистрали М3 Еникенд-Шорсулу до четырехполосной автомагистрали. Второй (стоимостью в 19,35 млн долларов США) предполагает поддержку реформы технического обслуживания автомагистралей (управление и финансирование автомобильных дорог Азербайджана). Третий компонент (5,32 млн долларов США) включает управление проектом и институциональная поддержка ЗАО «Азербайджанские автомобильные дороги», включая техническую помощь и финансирование дополнительных затрат на реализацию проекта.

Ранее стоимость первого компонента оценивалась в 448,1 млн долларов США, второго компонента – 25 млн долларов США, а третьего – 4 млн долларов США.

Соответственно реализация проекта обойдется в 394,27 млн долларов США против ранее предусмотренной стоимости в 477,1 млн долларов США.

Как сообщало Report, сэкономленные в рамках проекта порядка 65 млн долларов США будут направлены на реализацию нового дорожного проекта «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development), предусматривающего реконструкцию автомобильной дороги Сальян-Билясувар протяженностью 54 км. Разработка проекта завершится до апреля 2021 года.

Напомним, что Совет директоров ВБ в мае 2010 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере 241,6 млн долларов США на реализацию третьего проекта улучшения автомобильных дорог. Кредит был сформирован из двух частей. В частности, 171,6 млн долларов США выделено по условиям Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 17 лет с 4-летним льготным периодом. Еще 70 млн долларов США предоставлено по условиям Международной ассоциации развития (МАР) на 20 лет с 10-летним льготным периодом.

Первоначальная стоимость проекта составляла 356,15 млн долларов США, с учетом доли участия правительства Азербайджана. В 2016 году Азербайджан привлек у ВБ дополнительное финансирование на 140 млн долларов США, а доля правительства в рамках данного кредитного соглашения составляла 43,5 млн долларов США.