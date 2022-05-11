ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом

Для того, чтобы Транскавказский транспортный коридор стал глобальным логистическим коридором, необходимо развивать грузоперевозки. Об этом Report сообщили во Всемирном банке (ВБ).

Превращение Транскавказского транспортного коридора (СТС) в глобальный логистический маршрут требует серьезного развития услуг по перевалке грузов и увеличения грузопотока по нему.

Об этом Report сообщили во Всемирном банке (ВБ), отвечая на вопрос о перспективах СТС.

По словам представителя банка, поскольку контейнерные грузы - это будущее мировой торговли, необходимы инвестиции в специализированные контейнерные суда, логистические платформы, инструменты информационных технологий, связывающие операторов и транспортные системы, наращивающие потенциал и облегчающие торговлю. Создание Информационной системы управления коридорами также важно для обеспечения единого окна для коммерческих, операционных и финансовых целей.

"Расширение мультимодальной связи вдоль коридора требует улучшения инфраструктуры для обработки подобных грузов портами в Каспийском и Черном морях и реконфигурации существующей инфраструктуры для удовлетворения требований к эксплуатации контейнерных блок-поездов (длина блока, подъездные пути, скорость и т.д.).

Кроме того, несмотря на крупные инвестиции в инфраструктуру коридора Восток-Запад в Азербайджане и Грузии, ни модернизация железнодорожных, ни автомобильных сегментов коридора, включая железнодорожную сигнализацию и передачи электроэнергии в Азербайджане, все еще не завершена. Завершение этих инвестиций имеет решающее значение для полной функциональности коридора",- добавили в банке.

Необходимо также усовершенствование таможенных процедур: внедрение упрощенных таможенных процедур, включая информационные потоки, переход к “единому окну” и, в конечном итоге, созданию ”зеленого коридора" для транзитных грузов, который позволит им обходить таможенные пункты пропуска на границах.

"Улучшение морского сообщения в Черном и Каспийском морях требует достаточных морских мощностей для транзитных контейнерных перевозок по коридору, оптимизации операций для сокращения до минимума задержек в портах и в пути следования, изучения возможности введения стимулов для своевременной доставки и штрафов за задержки", — сказали в банке, добавив, что для повышения эффективности коридора также требуется расширения физических возможностей логистической инфраструктуры. Это значит создание логистических центров и развитие человеческого потенциала. Последнее позволит улучшить навыки за счет создания ориентированных на логистику образовательных и учебных программ и совместные усилия с международными академическими или профессиональными институтами в этой области.