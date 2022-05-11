ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом

Превращение Транскавказского транспортного коридора (СТС) в глобальный логистический маршрут требует серьезного развития услуг по перевалке грузов и увеличения грузопотока по нему.
Об этом Report сообщили во Всемирном банке (ВБ), отвечая на вопрос о перспективах СТС.
По словам представителя банка, поскольку контейнерные грузы - это будущее мировой торговли, необходимы инвестиции в специализированные контейнерные суда, логистические платформы, инструменты информационных технологий, связывающие операторов и транспортные системы, наращивающие потенциал и облегчающие торговлю. Создание Информационной системы управления коридорами также важно для обеспечения единого окна для коммерческих, операционных и финансовых целей.
"Расширение мультимодальной связи вдоль коридора требует улучшения инфраструктуры для обработки подобных грузов портами в Каспийском и Черном морях и реконфигурации существующей инфраструктуры для удовлетворения требований к эксплуатации контейнерных блок-поездов (длина блока, подъездные пути, скорость и т.д.).
Кроме того, несмотря на крупные инвестиции в инфраструктуру коридора Восток-Запад в Азербайджане и Грузии, ни модернизация железнодорожных, ни автомобильных сегментов коридора, включая железнодорожную сигнализацию и передачи электроэнергии в Азербайджане, все еще не завершена. Завершение этих инвестиций имеет решающее значение для полной функциональности коридора",- добавили в банке.
Необходимо также усовершенствование таможенных процедур: внедрение упрощенных таможенных процедур, включая информационные потоки, переход к “единому окну” и, в конечном итоге, созданию ”зеленого коридора" для транзитных грузов, который позволит им обходить таможенные пункты пропуска на границах.
"Улучшение морского сообщения в Черном и Каспийском морях требует достаточных морских мощностей для транзитных контейнерных перевозок по коридору, оптимизации операций для сокращения до минимума задержек в портах и в пути следования, изучения возможности введения стимулов для своевременной доставки и штрафов за задержки", — сказали в банке, добавив, что для повышения эффективности коридора также требуется расширения физических возможностей логистической инфраструктуры. Это значит создание логистических центров и развитие человеческого потенциала. Последнее позволит улучшить навыки за счет создания ориентированных на логистику образовательных и учебных программ и совместные усилия с международными академическими или профессиональными институтами в этой области.