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Вахид Гаджиев: В Зангилане будут построены еще "умные села"

Вахид Гаджиев: В Зангилане будут построены еще "умные села" Помимо села Агалы в Зангиланском районе планируется закладка фундамента других "умных сел".
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 14:52
Вахид Гаджиев: В Зангилане будут построены еще умные села

Помимо села Агалы в Зангиланском районе планируется закладка фундамента других "умных сел".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев сказал на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, на сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 66 семей: "Возвращение жителей в село будет осуществляться поэтапно в этом и в последующие годы по мере строительства жилых домов".

Гаджиев отметил, что Генеральный план Зангилана был представлен президенту Ильхаму Алиеву 28 мая: "Согласно Генеральному плану, будут созданы достаточно комфортные условия, построены малоэтажные современные дома. В Зангилане будут реализованы смарт-проекты".

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Версия на английском языке Vahid Hajiyev: More 'smart villages' will be built in Zangilan
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Zəngilanda digər kəndlərin təməlinin qoyulması planlaşdırılır"

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