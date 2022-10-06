Вахид Гаджиев: В Зангилане будут построены еще "умные села"

Помимо села Агалы в Зангиланском районе планируется закладка фундамента других "умных сел".

Помимо села Агалы в Зангиланском районе планируется закладка фундамента других "умных сел".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев сказал на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, на сегодняшний день в село Агалы Зангиланского района переселено 66 семей: "Возвращение жителей в село будет осуществляться поэтапно в этом и в последующие годы по мере строительства жилых домов".

Гаджиев отметил, что Генеральный план Зангилана был представлен президенту Ильхаму Алиеву 28 мая: "Согласно Генеральному плану, будут созданы достаточно комфортные условия, построены малоэтажные современные дома. В Зангилане будут реализованы смарт-проекты".