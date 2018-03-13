В железнодорожный сектор Азербайджана будет вложено 5 млрд долларов

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В 2010-2020 годах планируется инвестировать 5 млрд долларов в железнодорожное хозяйство Азербайджана, часть инвестиций уже вложена.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хиджран Валехов на панельной сессии по упрощению транспортных и логистических процедур в рамках международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

Он отметил, что эти средства вкладываются совместно с международными финансовыми институтами.

"По мере обновления железнодорожной линии Баку-Беюк Кесик электроснабжение переводится с системы постоянного тока на систему переменного тока. Одним из наиболее успешных проектов является проект железнодорожной линии Астара-Астара протяженностью 8,8 км, при этом построен мост протяженностью 82 метра. До сих пор приобретено более 1 000 вагонов. Поскольку мы уделяем большое внимание вопросу получения контейнеров, мы планируем продолжить эту работу и в этом году. На эти цели уже выделены средства из госбюджета".