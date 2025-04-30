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В Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов

В Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов В Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов
Инфраструктура
30 апреля 2025 г. 09:50
В Зардабе восстанавливают ключевую транспортную артерию, соединяющую 5 населенных пунктов

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции автомобильной дороги Меликумудлу-Чаллы-Салахлы-Гусейнханлы-Ханмамедли в Зардабском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, многолетняя эксплуатация привела к деформации дорожного полотна, что создавало трудности для движения транспортных средств.

Поэтому возникла необходимость в капитальной реконструкции 18-километровой автодороги в соответствии с IV технической категорией.

Ширина земляного полотна дороги, соединяющей 5 населенных пунктов, предусмотрена до 10 метров, а ширина проезжей части - до 6 метров. В настоящее время строительные работы ведутся на 5,4-километровом участке Меликумудлу. Здесь завершены земляные работы, ведется строительство водопропускных труб и дорожного основания на некоторых участках.

В соответствии с технологической последовательностью, далее будут выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. После завершения асфальтирования будут установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена горизонтальная разметка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərdabda beş yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolu yenidən qurulur

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