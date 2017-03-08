В Тбилиси подорожал проезд в микроавтобусах

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Проезд в микроавтобусах, которые курсируют в Тбилиси на коротких расстояниях, подорожал на 0,1 лари (порядка 0,04 доллара).

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в заявление компании "Тбилисский микроавтобус".

На сегодняшний день стоимость проезда в микроавтобусах в Тбилиси на длинных маршрутах обходится в 0,8 лари (порядка 0,3 доллара), а на коротких маршрутах, в спальных районах, – от 0,4 до 0,5 лари (порядка 0,16 - 0,2 доллара). "Основной тариф за проезд в 80 тетри сохранится, а на коротких расстояниях тариф будет приравнен к тарифу за проезд в муниципальном транспорте - с 8 марта 2017 года с 40 тетри увеличится на 10 тетри и составит ,50 тетри", — сказано в заявлении.

Проезд в муниципальном транспорте - в метро и автобусах - Тбилиси составляет 0,5 лари (порядка 0,2 доллара).

Повышение тарифа в компании пояснили тем, что менеджмент должен иметь возможность обеспечивать исправную работу компании, улучшать условия перевозки пассажиров, продолжать обновление автопарка и защищать трудовые права сотрудников. "Несмотря на то, что согласно существующему контракту компании с водителями, уход за транспортным средством является обязанностью водителей, техническое обслуживание микроавтобусов, которое связано с огромными затратами, компания берет на себя", - отмечено в заявление.

"Тбилисский микроавтобус" является частной компанией, которая обеспечивает перевозку пассажиров в масштабах столицы Грузии с 2011 года. С тех пор компания не меняла тарифы. На данный момент автопарк компании насчитывает порядка 2 тысяч маршрутных такси. В компании трудоустроено порядка 4 тысяч человек, из них 3 тысячи водителей.