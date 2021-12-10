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В Сумгайытском химпромпарке могут создать логистический центр

В Сумгайытском химпромпарке могут создать логистический центр Сумгайытский химический промышленный парк расположен на пути международного транспортного коридора "Север-Юг", поэтому к созданию на этой территории логистического центра проявляется большой интерес.
Инфраструктура
10 декабря 2021 г. 13:06
В Сумгайытском химпромпарке могут создать логистический центр

Сумгайытский химический промышленный парк расположен на пути международного транспортного коридора "Север-Юг", поэтому к созданию на этой территории логистического центра проявляется большой интерес.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев на пресс-конференции.

По его словам, большой интерес предприятий к Сумгайытскому химико-промышленному парку накладывает определенные обязательства, связанные с дальнейшим расширением инфраструктуры промпарка.

В Сумгайытский химпромпарк резидентами инвестировано 3 млрд долларов США. По текущим проектам планируется инвестировать дополнительно 312 млн манатов, открыть 1300 новых рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında logistik mərkəz yaradıla bilər 

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