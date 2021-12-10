В Сумгайытском химпромпарке могут создать логистический центр

Сумгайытский химический промышленный парк расположен на пути международного транспортного коридора "Север-Юг", поэтому к созданию на этой территории логистического центра проявляется большой интерес.

Сумгайытский химический промышленный парк расположен на пути международного транспортного коридора "Север-Юг", поэтому к созданию на этой территории логистического центра проявляется большой интерес.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев на пресс-конференции.

По его словам, большой интерес предприятий к Сумгайытскому химико-промышленному парку накладывает определенные обязательства, связанные с дальнейшим расширением инфраструктуры промпарка.

В Сумгайытский химпромпарк резидентами инвестировано 3 млрд долларов США. По текущим проектам планируется инвестировать дополнительно 312 млн манатов, открыть 1300 новых рабочих мест.