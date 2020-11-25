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В Сумгайыте внедрили оплату проезда пластиковыми картами

В Сумгайыте внедрили оплату проезда пластиковыми картами PASHA Bank в партнерстве с глобальным лидером в области цифровых платежных технологий Visa и ООО Sumqayıt Nəqliyyat впервые представил систему оплаты проезда бесконтактными платежными картами и устройствами NFC в общественном транспорте Сумгайыта.
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 15:22
В Сумгайыте внедрили оплату проезда пластиковыми картами

PASHA Bank в партнерстве с глобальным лидером в области цифровых платежных технологий Visa и ООО Sumqayıt Nəqliyyat впервые представил систему оплаты проезда бесконтактными платежными картами и устройствами NFC в общественном транспорте Сумгайыта.

Об этом сообщает Report со ссылкой банк.

Жители города смогут оплачивать проезд в общественном транспорте любой бесконтактной банковской картой и устройствами, поддерживающими технологию NFC (смартфоны, "умные" часы, кольца и пр.). Соответствующие платежные терминалы уже установлены на автобусах по маршрутной линии №9. Оплату можно совершить, приблизив бесконтактную карту или устройство NFC к терминалу.

Для пассажиров, не имеющих банковские карты, банк выпустил новые транспортные карты Visa. Эти карты можно приобрести в киосках на автобусных остановках, а пополнить карту через терминалы E-manat или MilliÖn.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtdakı avtobuslarda gedişhaqqının kartla ödənilməsinə başlanılıb

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