В Сумгайыте внедрили оплату проезда пластиковыми картами

PASHA Bank в партнерстве с глобальным лидером в области цифровых платежных технологий Visa и ООО Sumqayıt Nəqliyyat впервые представил систему оплаты проезда бесконтактными платежными картами и устройствами NFC в общественном транспорте Сумгайыта.

PASHA Bank в партнерстве с глобальным лидером в области цифровых платежных технологий Visa и ООО Sumqayıt Nəqliyyat впервые представил систему оплаты проезда бесконтактными платежными картами и устройствами NFC в общественном транспорте Сумгайыта.

Об этом сообщает Report со ссылкой банк.

Жители города смогут оплачивать проезд в общественном транспорте любой бесконтактной банковской картой и устройствами, поддерживающими технологию NFC (смартфоны, "умные" часы, кольца и пр.). Соответствующие платежные терминалы уже установлены на автобусах по маршрутной линии №9. Оплату можно совершить, приблизив бесконтактную карту или устройство NFC к терминалу.

Для пассажиров, не имеющих банковские карты, банк выпустил новые транспортные карты Visa. Эти карты можно приобрести в киосках на автобусных остановках, а пополнить карту через терминалы E-manat или MilliÖn.