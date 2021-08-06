В США сообщили о проблемах в системе пожаротушения самолетов Boeing 737

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предупредило о возможных сбоях в системе пожаротушения в самолетах Boeing 737.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в директиве по пригодности к летной эксплуатации

"Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 -800 и 737 -900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…", - говорится в директиве.

Согласно директиве, операторам самолетов с выявленной проблемой разрешено перевозить в грузовом отсеке только негорючие и пожаробезопасные предметы.

Как отмечает FAA, директива затрагивает 663 самолета, зарегистрированных в США и более 2,2 тыс по всему миру.