О нас
Аудио новости

В Шушу планируется проложить водопровод протяженностью около 3 км

В Шушу планируется проложить водопровод протяженностью около 3 км Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.
Инфраструктура
21 апреля 2022 г. 10:51
В Шушу планируется проложить водопровод протяженностью около 3 км

Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.

Об этом Report сообщили в Межведомственном центре при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях, созданном распоряжением президента страны от 24 ноября 2020 года.

Согласно информации, на совещании в Шуше приняли участие сотрудники и специалисты ОАО "Азерсу" и других государственных организаций, входящих в рабочую группу.

Отмечено, что после освобождения Шуши в кратчайшие сроки была восстановлена деятельность источников Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающих город водой, проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральных трубопроводах и водохранилищах. С учетом растущего спроса в качестве альтернативного источника предполагается использовать водные ресурсы реки Зарыслы. С целью обеспечения устойчивого питьевого водоснабжения с учетом перспективного развития города Шуша продолжаются работы по проектированию нового водохранилища в русле реки. Планируется строительство насосной станции и водопровода протяженностью 2,6 км для транспортировки воды с водохранилища.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşaya uzunluğu 3 km-ə yaxın təzyiqli su kəmərinin çəkilməsi planlaşdırılır

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi