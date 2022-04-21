В Шушу планируется проложить водопровод протяженностью около 3 км

Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.

Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.

Об этом Report сообщили в Межведомственном центре при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях, созданном распоряжением президента страны от 24 ноября 2020 года.

Согласно информации, на совещании в Шуше приняли участие сотрудники и специалисты ОАО "Азерсу" и других государственных организаций, входящих в рабочую группу.

Отмечено, что после освобождения Шуши в кратчайшие сроки была восстановлена деятельность источников Кичик Кирс и Зарыслы, обеспечивающих город водой, проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральных трубопроводах и водохранилищах. С учетом растущего спроса в качестве альтернативного источника предполагается использовать водные ресурсы реки Зарыслы. С целью обеспечения устойчивого питьевого водоснабжения с учетом перспективного развития города Шуша продолжаются работы по проектированию нового водохранилища в русле реки. Планируется строительство насосной станции и водопровода протяженностью 2,6 км для транспортировки воды с водохранилища.