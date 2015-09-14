В схему автобусных маршрутов Сумгайыта внесены изменения

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государственная служба автомобильного транспорта министерства транспорта в связи с вводом в эксплуатацию пассажирского электропоезда Баку-Сумгайыт провела ряд мероприятий, направленных на организацию на высоком уровне услуги пассажироперевозок в городе Сумгайыт.

Как сообщили Report из министерства, согласно составленной программе внесены изменения в схему движения некоторых автобусных маршрутов вблизи железной дороги. Маршрутные автобусы №5, 7, 7a, 10, 25, 30 и 39, курсирующие по проспекту Кероглу, от улицы У.Гаджибейли будут сворачивать на железнодорожную станцию.

Отмечено, что на этой территории уже строятся заездные карманы для автобусных остановок и прокладываются пешеходные дорожки.