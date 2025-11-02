В Шеки принимаются превентивные меры для защиты от селей

В Шекинском районе осуществляются превентивные мероприятия для защиты населенных пунктов и посевных площадей от селевых потоков.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в местном Управлении эксплуатации мелиоративных систем при Агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, с начала 2025 года на реках Кюнгют, Зейзид, Киш, Куручай, Шин и Дашагыл были проведены земляные работы объемом 205 тыс. кубометров.

Мероприятия включают регулирование речного русла, возведение противоселевых сооружений, в том числе насыпей, плотин и валов.