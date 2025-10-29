В Сабирабаде на предприятии "Ташобасы" создано 80 рабочих мест

На предприятии "Ташобасы" в Сабирабадской промзоне создано 80 рабочих мест.

Как сообщает корреспондент Report из Сабирабада, об этом рассказал советник председателя правления Агентства по развитию экономических зон (АРЭЗ) Турал Абдуллазаде в рамках медиатура, организованного по следам президента в район.

По его словам, ООО "Ташобасы" зарегистрировано как резидент Сабирабадской промзоны в 2023 году.

"На хлопкоперерабатывающем заводе предприятия производится волокно и технические семена с применением турецких, германских и итальянских технологий", - сказал представитель АРЭЗ, подчеркнув, что в качестве сырья на заводе используется хлопок, выращенный в Нефтчалинском, Сальянском, Сабирабадском и Саатлинском районах.

Он также отметил, что открытие предприятия создало условия для обеспечения сезонной работой 300 человек на хлопковых полях, в целом же, на заводе создано 80 рабочих мест.