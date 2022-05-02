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В Саатлы будет улучшено водоснабжение более 500 га посевных площадей

В Саатлы будет улучшено водоснабжение более 500 га посевных площадей В Саатлинском районе проложен новый тип оросительного канала протяженностью более 1 км.
Инфраструктура
2 мая 2022 г. 10:11
В Саатлы будет улучшено водоснабжение более 500 га посевных площадей

В Саатлинском районе проложен новый тип оросительного канала протяженностью более 1 км.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“.

Таким образом, будет предотвращена потеря воды во временно используемом канале и улучшено водоснабжение более 500 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В этом году Управлением оросительных систем Саатлы было реализовано много проектов по улучшению водоснабжения посевных площадей, один из которых охватил посевные площади в селах Новрузлу и Бейлик.

В результате проделанной работы доставка поливной воды на посевные поля станет рациональной, что приведет к повышению урожайности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlıda 500 hektardan çox əkin sahəsinin su ilə təminatı yaxşılaşdırılacaq

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