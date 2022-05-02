В Саатлы будет улучшено водоснабжение более 500 га посевных площадей

В Саатлинском районе проложен новый тип оросительного канала протяженностью более 1 км.

В Саатлинском районе проложен новый тип оросительного канала протяженностью более 1 км.

Об этом Report сообщили в ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“.

Таким образом, будет предотвращена потеря воды во временно используемом канале и улучшено водоснабжение более 500 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В этом году Управлением оросительных систем Саатлы было реализовано много проектов по улучшению водоснабжения посевных площадей, один из которых охватил посевные площади в селах Новрузлу и Бейлик.

В результате проделанной работы доставка поливной воды на посевные поля станет рациональной, что приведет к повышению урожайности.