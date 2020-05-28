В России предлагается выдача ваучеров за отмененные рейсы на три года

Минтранс России подготовил законопроект постановления правительства, позволяющий авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры на будущие перелеты в качестве компенсации за отмененные рейсы или при отказе пассажира лететь.

Как передает Report со ссылкой на «Российскую газету», об этом говорится в пояснительной записке. Постановление должно установить правовые основания для использования пассажирами «оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течение трех лет с даты отмены рейса». Действие проекта распространяется на договоры воздушной перевозки, заключенные до 1 мая 2020 года.

Также перечислены случаи, в которых данная схема возврата затраченных пассажиром средств может быть применена. По истечении трехлетнего периода неиспользованные денежные средства возвращаются пассажиру, говорится в документе.

В законопроекте предусмотрено право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия договора воздушной перевозки пассажира по дате, времени и маршруту с обязательным уведомлением об этом пассажира.